Nike registra queda na receita e ação recua 11% no after hours de NY

A Nike reportou receitas mais baixas no último trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior, depois de registrar uma queda significativa nas vendas no seu principal negócio de calçados na América do Norte. A queda na receita ficou em foco contra a alta no lucro líquido, e as ações caíam no after hours de Nova York.

A empresa de tênis e vestuário divulgou hoje um lucro líquido para os três meses encerrados em 31 de maio de US$ 1,5 bilhão, ou US$ 0,99 por ação, em comparação com US$ 1,03 bilhão, ou US$ 0,66 por ação, no mesmo período do ano anterior. Analistas consultados pela FactSet previam lucro por ação de US$ 0,86.

A receita caiu 1,7%, para US$ 12,61 bilhões, abaixo das expectativas dos analistas de US$ 12,86 bilhões. A receita direta caiu 8%, para US$ 5,1 bilhões, enquanto a receita do atacado aumentou 5%, para US$ 7,1 bilhões. A empresa disse que as vendas de calçados na América do Norte caíram 6%, para US$ 3,59 bilhões, com as vendas caindo 1% no mercado como um todo.

Os resultados surgem em um momento em que os executivos da Nike reconhecem que perderam terreno na categoria de corrida. No geral, a Nike tem lidado com uma forte concorrência de marcas rivais e com preocupações dos clientes sobre a sua capacidade de fornecer produtos inovadores.

Às 20h10 (de Brasília), os papéis da companhia recuavam 11,95% no after hours de Nova York.