Nike processa plataforma StockX por leilão de NFT de sua marca

A gigante do setor esportivo Nike entrou com uma ação em Nova York contra a plataforma de compras StockX por criar e comercializar certificados de propriedade digital (NFTs) baseados nos produtos da marca.

Os advogados da empresa acusaram a StockX, com sede nos EUA, de “cunhar” NFTs usando as marcas registradas da Nike.

A StockX está “vendendo esses NFTs a preços muito inflados para consumidores desavisados que acreditam, ou é provável que acreditem, que esses ‘ativos digitais investíveis’ (como são chamados pela StockX) estão, de fato, autorizados pela Nike, quando não estão”, diz a ação, apresentada na quinta-feira (3).

A Nike reclama indenização por danos e prejuízos e uma ordem judicial para forçar a StockX a interromper as vendas.

Criados há apenas um ano, os NFTs (tokens não-fungíveis) se tornam cada vez mais um dos pilares das casas de leilões e do mercado de arte, com obras virtuais alcançando preços milionários.

A StockX, que compra e revende roupas e produtos de tecnologia, é especializada, principalmente, em leilões de calçados esportivos. A venda destes objetos pode chegar a centenas de milhares de dólares.

Agora, ela também oferece NFTs com versões digitais de objetos, cuja propriedade é rastreável.

Por exemplo, uma imagem do tênis “KAWS Sacai Nike Blazer Low Blue (Vault NFT)” está disponível na StockX por US$ 549.

“Cada Vault NFT é apoiado por um item físico sob custódia da StockX”, afirma o site.

“Isso significa que, se você comprar uma edição de Vault NFT, você é o proprietário do bem físico correspondente que está protegido e armazenado no cofre do StockX”, acrescenta a página online.

Em seu processo, a Nike descreve os NFTs como uma “forma emocionante para que as marcas interajam com seus consumidores dentro e fora do ‘metaverso'”.

No entanto, “essa nova fronteira rapidamente se tornou um campo de jogo virtual para os infratores passem por cima de algumas das marcas comerciais mais famosas do mundo e usem-nas sem autorização para comercializar seus produtos virtuais e gerar ganhos ilícitos”, acrescentou a Nike.

Segundo o grupo, a StockX já vendeu mais de 550 NFTs da marca Nike.

Procuradas pela AFP, nenhuma das duas empresas reagiu ao contato.

Em abril, a StockX foi avaliada em US$ 3,8 bilhões, depois de arrecadar US$ 255 milhões em fundos. A plataforma informou uma receita de US$ 400 milhões em 2020.

Saiba mais