Nike planeja linha de calçados de até US$ 100 após queda nas ações

A Nike começará a vender alguns tênis, nos Estados Unidos, com preços abaixo de US$ 100, depois que sua péssima previsão de vendas fez com que as ações despencassem, disse a gigante do vestuário esportivo.

A empresa implementou o novo plano para aumentar seus resultados depois de dizer aos analistas que as vendas do ano fiscal de 2025 provavelmente diminuirão durante seu relatório de lucros trimestrais na última semana.

A previsão de uma queda surpreendente nas vendas anuais de um dígito médio amplificou as preocupações dos investidores sobre o ritmo dos esforços da Nike para conter as perdas de quota de mercado para marcas emergentes como On e Hoka.

As ações da Nike caíram 20% na sexta-feira, para US$ 75,37 — seu pior dia e menor fechamento desde 24 de março de 2020.

“As ações da Nike estão caminhando para uma permanência na proverbial caixa de penalidade até que novas inovações de produtos realmente comecem a se manifestar e a administração recupere a confiança dos investidores”, disse o analista da Wedbush, Tom Nikic, em uma nota.

Os clientes hesitam em gastar muito devido à batalha contra a inflação obstinada e o alto custo de vida.

“Esta é provavelmente uma tentativa de garantir alguns consumidores mais sensíveis a preços”, disse o analista da GlobalData, Neil Saunders, referindo-se à nova linha de US$ 100 ou menos.

A Nike aumentou o preço de seus tênis Air Jordan 1, sua marca registrada, nos últimos anos, que são vendidos entre US$ 150 e US$ 200.

Enquanto isso, a concorrente Adidas vende seus tênis Gazelle da moda por US$ 120.

No entanto, as vendas permaneceram estáveis ​​em uma base neutra em termos de moeda no trimestre encerrado em 31 de maio, ficando aquém das expectativas dos analistas de que as vendas aumentariam 1,6%.

As vendas da empresa cresceram 1% nos últimos 12 meses, representando o crescimento mais lento – excluindo a queda da pandemia – que a Nike enfrentou em mais de uma década.

O lucro líquido aumentou 45%, embora isso se deva em grande parte a medidas de corte de custos, como demissões, de acordo com a teleconferência de resultados trimestrais divulgada pelo Wall Street Journal.

As vendas trimestrais decepcionantes podem ser devidas a uma mudança repentina das vendas no atacado para vendas diretas ao consumidor e à falta de lançamentos de tênis inovadores da maior empresa de vestuário esportivo do mundo.

A Nike retirou seus clássicos Air Jordan 1 para abrir espaço para lançamentos de novos produtos – mas isso também prejudicou a empresa sediada no Oregon no que diz respeito às vendas digitais, disse o CFO Matthew Friend na teleconferência de resultados trimestrais.

Após o relatório trimestral da Nike, as ações da Adidas caíram 0,80%, as da Puma caíram 2,6% e a empresa britânica JD Sports caiu cerca de 3% durante o pregão de quinta-feira.

A Nike pretende competir com alguns de seus rivais mais acessíveis – incluindo a marca de tênis de corrida Hoka e a On, apoiada por Roger Federer.