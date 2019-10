Nike anuncia fim do Projeto Oregon após a suspensão de Salazar

A Nike anunciou nesta sexta-feira o plano de acabar com o Projeto Oregon após a suspensão, na semana passada, do técnico de atletismo Alberto Salazar por infringir as regras antidoping.

“Esta situação, somada a outras acusações sem fundamento, é uma distração para muitos atletas e compromete sua capacidade de se concentrar em suas necessidades de treinamento e competição”, afirmou o presidente da empresa americana de material esportivo, Mark Parker, em uma mensagem interna a seus colaboradores.

“Portanto, eu tomei a decisão de encerrar o Projeto Oregon”, completou.

Vários atletas, incluindo a fundista americana Kara Goucher, que foi atleta da Nike entre 2004 e 2011, defenderam o encerramento do Projeto Oregon em consequência das práticas de Salazar.

“Se eu fosse a Nike, traria alguns treinadores novos e deixaria o Projeto Oregon para trás, porque está claro que os princípios não estavam alinhados com o esporte limpo e precisamos começar de novo”, afirmou Goucher, que prestou depoimento contra Salazar.

Na semana passada, Salazar foi suspenso por quatro anos por “incitação” ao doping pela Agência Antidoping dos Estados Unidos (USADA). O treinador era a coluna vertebral do Projeto Oregon, um grupo de elite patrocinado pela Nike.

Injeções de aminoácidos (para queimar gordura), experimentos com testosterona ou documentos médicos falsificados foram algumas das conclusões da investigação de seis anos da USADA, que evidenciou uma série de excessos de Salazar, um ex-atleta que se tornou o técnico de atletismo mais famoso do mundo.

