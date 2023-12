Nike anuncia corte de US$ 2 bilhões em custos e prepara demissões em massa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/12/2023 - 19:46 Para compartilhar:

A Nike anunciou um plano de corte de US$ 2 bilhões (R$ 9,7 bilhões) e demissão em massa de funcionários. A empresa de calçados e roupas esportivas reduziu sua projeção de receita para o ano fiscal com base no desempenho negativo no trimestre encerrado em novembro deste ano.

A previsão agora é encerrar o ano fiscal, que termina em maio de 2024, com um crescimento de receita de aproximadamente 1%, conforme informou o diretor financeiro da Nike, Matt Friend, em uma conversa com analistas do mercado financeiro americano.

A perspectiva negativa para os negócios da Nike ocorre em meio à crescente concorrência, como a da empresa Hoka, que pertence ao grupo Deckers Outdoor, e a da companhia suíça de calçados On.

Com queda nas vendas e mudança nas projeções, a companhia anunciou medidas que incluem redução do sortimento de itens produzidos no segmento de tênis.

Sobre as demissões em massa, ainda não foram divulgados números concretos, mas as especulações no mercado apostam que os cortes devam atingir pelo menos algumas centenas de funcionários.

Diante da divulgação de que a companhia busca economizar até US$ 2 bilhões em custos, dado o cenário de vendas mais fracas, os papéis da Nikes negociados na Bolsa de Nova York acumulavam, nesta sexta-feira, 22, queda de 12% no pré-mercado. (COM INFORMAÇÕES DE DOW JONES NEWSWIRES)

