Nikão exalta o Athletico: ‘Está entre os grandes do país’ Atacante foi o grande nome da partida que colocou o Furacão na final da Copa do Brasil

O nome de classificação do Athletico é Nikão. No Maracanã, ele anotou dois dos três gols do Furacão e ajudou o seu time a chegar em mais uma final de Copa do Brasil.

Após o confronto, o ídolo da torcida exaltou o feito do clube paranaense e colocou o Athletico entre os gigantes do país.

‘A equipe vem fazendo um grande ano. Isso é pra poucos. Tenho certeza que a nossa equipe está entre os grandes do nosso país’, afirmou ao SporTV.

Adversário



Na grande final da Copa do Brasil, o Furacão mede forças contra o Atlético-MG, em dois jogos de arrepiar.

