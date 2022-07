Nijel Amos, primeiro medalhista olímpico de Botswana, é flagrado no doping

Primeiro medalhista olímpico de Botswana, Nijel Amos, prata nos 800 metros em Londres-2012, foi suspenso, nesta terça-feira, antes da disputa do Campeonato Mundial de Atletismo em Eugene, no Oregon, Estados Unidos, depois de testar positivo para

uma substância proibida.

A Unidade de Integridade do Atletismo (AIU, sigla em inglês) informou que Amos, de 28 anos, foi flagrado em uma amostra colhida em 4 de junho na qual foi encontrada GW1516, uma droga experimental que pode modificar o metabolismo do corpo, com grande perigo para uso humano.

Amos estava programado para correr nas baterias dos 800 metros do Mundial, dia 20. “O atleta foi notificado do achado analítico adverso e de sua obrigatória suspensão provisória esta tarde em Eugene”, informou a AIU.

O GW1516 foi desenvolvido para ajudar a aumentar a resistência e queimar gordura, mas se descobriu que

causa câncer durante testes em roedores. Organizações antidoping alertaram os atletas a não usá-lo por motivos de segurança.

A droga já foi encontrada em amostras dadas por ciclistas profissionais e pela atleta olímpica Elena Lashmanova. A russa cumpriu uma proibição de dois anos e mais tarde foi destituída da medalha de ouro dos 20 quilômetros que ganhou em Londres-2012 por outro doping.