Níger rompe acordo de cooperação militar com Estados Unidos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/03/2024 - 18:08

O regime militar no poder no Níger anunciou neste sábado (16) a ruptura, “com efeito imediato”, de um acordo de cooperação militar com os Estados Unidos, um dia após a visita de altos funcionários americanos ao país africano.

“O governo do Níger, levando em consideração as aspirações e interesses de seu povo, decidiu (…) denunciar com efeito imediato o acordo relativo ao status do pessoal militar dos Estados Unidos e dos funcionários civis do Departamento de Defesa americano no território do Níger”, anunciou o porta-voz do governo, Amadou Abdramane, em um comunicado lido pela televisão.

