NielsenIQ GFK: setor de tecnologia e duráveis cresce 11% até maio e reverte quedas

Estadão Conteúdo 16/07/2024 - 15:21

O mercado de produtos de tecnologia e bens duráveis no Brasil mostra recuperação após um período de dois anos de declínio. As categorias do setor apresentaram bom desempenho, com um crescimento em unidades de 11% até maio deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023. As vendas de geladeiras, por exemplo, aumentaram 22% em unidades, enquanto as máquinas de lavar roupas registraram um crescimento de 17%. Os dados são de um levantamento da NielsenIQ GfK para a feira EletrolarShow 2024.

Para o diretor de Sucesso do Cliente Tech & Durables da NielsenIQ GfK no Brasil, Ricardo Moura, os sinais de recuperação econômica têm sido essenciais para o mercado neste ano. “A queda na taxa de juros e a melhoria no mercado de trabalho criaram um ambiente favorável para o consumo de bens duráveis”, afirmou Moura.

O estudo mostra que 36% dos consumidores pesquisados estão dispostos a pagar mais se o produto facilitar suas vidas. Por outro lado, 48% consideram o preço como o fator mais importante na decisão de compra, e 72% preferem esperar até que novas tecnologias sejam comprovadamente eficientes antes de adquiri-las.

A pesquisa foi divulgada na EletrolarShow, feira do setor com mais de 600 marcas reunidas que vai até o dia 18 no Expo Transamerica.