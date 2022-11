Nielsen: Segunda-feira pós Black Friday tem queda de 12% no faturamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/11/2022 - 18:59 Compartilhe

O faturamento bruto do e-commerce brasileiro na chamada Cyber Monday, segunda-feira pós Black Friday, recuou 12% na comparação com o mesmo período de 2021, enquanto no acumulado do mês o desempenho foi minimizado com queda de 6%. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela NielsenIQEbit, em parceria com a Bexs Pay.

“Foi um ano de mudanças no comportamento dos consumidores digitais. O e-commerce competiu de maneira mais decisiva com as lojas físicas, já que o isolamento promovido por conta da pandemia reduziu a quase zero e as pessoas voltaram a circular. O ambiente macroeconômico também está mais desafiador e isso impactou o bolso do brasileiro, assim como as vendas das lojas”, afirmou o head de e-commerce da NielsenIQ, Marcelo Osanai.

O resultado desta segunda-feira também reforçou o movimento dos últimos dias, nas categorias de Alimentos e Bebidas, que registrou alta de 20,4% nos pedidos, e nas de Eletrônicos e de Games, cujos faturamentos brutos subiram 1,3% e 28%, respectivamente.

No acumulado do mês, o desempenho se repete: em Alimentos e Bebidas, alta de 15,5% em pedidos; e as vendas brutas de Eletrônicos cresceu 7,4% e de Games, 29%. No resultado detalhado de Alimentos e Bebidas, o desempenho positivo na Cyber Monday foi impulsionado por bebidas não alcoólicas, com alta de 606,1% no número de pedidos, e cesta básica, com aumento de 399,3%.

No sábado, a NielsenIQEbit divulgou que o faturamento bruto da Black Friday caiu 23% em relação a 2021.

