Nielsen realiza 1ª edição de prêmio para produtos inovadores no Brasil

A Nielsen concedeu prêmio de inovação a produtos das companhias Sadia, Nestlé, Verde Campo, LOréal e Pepsico que ganharam mercado no que foi a primeira versão brasileira do Breakthrough Innovation.

Segundo a especialista em Inovação da Nielsen Brasil, Cassiana Costa, foram analisadas 120 categorias, incluindo produtos de limpeza, alimentos e cuidados pessoas. “Procuramos por inovações genuínas, marcas novas, novos benefícios”, disse Cassiana ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Na categoria “Super-Estrela”, que mede se o produto foi capaz de gerar taxas de conversão fortes e sustentáveis, ficou com o prêmio o Salamitos, da Sadia. A inovação ficou por conta da apresentação do salame tradicional em formato de salgadinho, inaugurando o mercado de snacks de carne.

“Em ascensão” ficou o Natural Whey, da Verde Campo, que não contém nem açúcar, nem lactose. Já na categoria “Certeiro no Alvo”, a vitória foi da LOréal, com a Linha Fit Me, Maybelline NY, que promete efeito natural na maquiagem.

No “100m rasos”, foi a vez de um produto com edição limitada, o Doritos Mystery, cuja premissa era não revelar o sabor do salgadinho novo. “Foi tudo novo, era uma experiência nova, um sabor diferente, um produto diferente”, afirmou Cassiana.

No total, foram mapeados no Brasil mais de 600 produtos considerados inovadores. A Nielsen possui um banco de dados para medir a fatia de mercado das empresas e, por meio dele, levantou produtos que tiveram crescimento forte em determinado período. O primeiro filtro foi identificar se realmente se tratava de um produto novo ou e era o mesmo item em diferentes tamanhos de embalagem.

