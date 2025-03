Nicole Silveira faz história como melhor brasileira no Mundial de Skeleton

Nicole Silveira fez história com o quarto lugar no Mundial de Skeleton, em Lake Placid, nos Estados Unidos. A marca é o melhor desempenho de uma atleta brasileira em qualquer esporte olímpico de inverno desde 2001. Há 24 anos, Isabel Clark ficou em 12º lugar no Mundial de Snowboard.

O quarto lugar vem um ano depois de a atleta de 30 anos ter ficado em 13ª no mesmo torneio. O Mundial ocorre em dois dias, com o primeiro na quinta-feira, quando Nicole fez duas descidas. Ela chegou à metade do torneio empatada já na quarta posição.

Na terceira descida, a primeira desta sexta-feira, Nicole teve dificuldade para controlar o trenó nas primeiras curvas, mas não perdeu velocidade. Assim, ela conquistou o seu melhor tempo, com 54s89, somando 2min46s09. Foi o suficiente para manter o quarto lugar e apenas 0s73 de Kimberley Bos, que liderava. A holandesa, aliás, fez uma terceira descida primorosa, com o recorde de Lake Placid (54s44).

A última bateria foi na ordem inversa da classificação. Nicole, portanto, foi uma das últimas a descer e fez 55s14, finalizando com 3min41s23. A terceira colocada foi a checa Ana Fernstaedt, com 3min40s81, uma vantagem de apenas 0s42 para a brasileira.

Kimberley Bos confirmou o ouro com 54s70 na última descida, somando 3min40s06 totais. A prata foi para Mystique Ro. A atleta dos Estados Unidos somou 3min40s73.

BRASIL MIRA RESULTADOS RECORDES NA OLIMPÍADA DE INVERNO

O nono lugar de Isabel Clark no snowboard cross, nos Jogos de Turim-2006, ainda é a melhor colocação brasileira em Olimpíadas de Inverno. Em fevereiro de 2026, uma nova edição é esperança do País para conquistar desempenhos ainda melhores.

Além de Nicole, também se vive expectativa por Lucas Pinheiro, atleta do esqui alpino. Os dois e a equipe brasileira de bobsled já estão com vagas garantidas para a Olimpíada de Milão-Cortina-2026.