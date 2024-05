Nicole Luz e Pablo Braunna lançam novo single em um dueto inédito nesta sexta-feira

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/05/2024 - 10:00 Para compartilhar:

Nicole Luz, um dos destaques da primeira edição do The Voice Kids Brasil e do Disney Magia e Sinfonia, e Pablo Braunna, vencedor do Canta Comigo 3, se unem para lançar A Esperança – novo single do grupo de música pop-cristã, Jovens da Igreja de Jesus Cristo, um dueto inédito que poderá ser ouvido a partir do dia 17 de maio. Com forte influência do Christian R & B norte-americano, a música é um gospel vibrante que conta com o poderoso coro de Camila Braunna, irmã do Pablo, e Isa Barbosa.

“É uma música que por meio da letra, da melodia e dos vocais realmente nos faz sentir alegria e esperança em Cristo. E que honra cantar com o Pablo! Eu o admiro muito e foi incrível cantar nosso testemunho juntos neste single”, comenta Nicole.

“É uma grande oportunidade poder partilhar verdades, cantar sobre o que eu acredito. ‘A Esperança’ vai ser mais um sucesso que vem para abençoar vidas através da mensagem que transmite. E cantar com a talentosíssima Nicole Luz aumentou ainda mais minha responsabilidade. Sou fã dela”, adiciona Pablo Braunna.

Com produção do roteirista e cineasta, Alex Dantas, e arranjos de Radamés Venâncio, ganhador de inúmeros Grammys Latinos, a canção também conta com mixagem e masterização dos premiados Beto Neves e Carlos Freitas.

“Quando Radamés me mostrou a base desta música, pensei em um possível dueto da Nicole Luz com o Pablo Braunna. Eles são dois cantores incríveis, com uma potência vocal diferenciada e qualidade internacional. O resultado final superou minhas expectativas e espero que as pessoas gostem também”, conclui Alex Dantas.

No dia 17 de maio, A Esperança estará disponível em todas as plataformas de streaming de música e no canal do grupo Jovens da Igreja de Jesus Cristo, no Youtube. Com uma base sólida de fãs, o grupo já soma mais 18 milhões de streams no Spotify e 95 milhões de visualizações no YouTube.