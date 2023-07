Nicole Bahls revela truque para se masturbar em ‘A Fazenda’: ‘Dando o meu jeito’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 19:57 Compartilhe

A musa fitness Nicole Bahls, 37 anos, fez uma revelação surpreendente sobre o período em que ficou confinada em A Fazenda 5 (Record TV). Ela confessou que sentia vontade de fazer fazer sexo e que desenvolveu um truque para se masturbar sem risco de ser flagrada pelas câmeras.

A ex-panicat fez as declarações em conversa para o canal de André Marques no YouTube.

Bahls revelou que, a partir do segundo mês no programa, sua libido estava alta e, sem ter como transar dentro do reality, tentou se “tocar” sem que as câmeras a registrassem.

A influenciadora fez questão de lembrar que, ao contrário do que ocorre com o BBB (TV Globo), o banheiro de A Fazenda não tem câmeras.

“No segundo mês começou a fazer cócegas, parecia que estava com formiga na calcinha, aí um dia estava tirando um cochilo, minha mão desceu [para a região da virilha]. Falei ‘não, vou dar um jeito nisso'”, contou ela.

Quando estava ‘se aliviando’, ela acabou sendo interrompida pelo cantor Vavá.

“Aí fui para o banheiro. Cheguei lá, tô agitando, dando o meu jeito, não tinha uma foto para olhar, nada, memória emotiva não tava vindo… Quando eu tava lá [quase conseguindo], chegou o Vavá e falou ‘amiga, abre a porta, eu tô quase… me ajuda'”, relembrou ela.

“Aí fui para a casa da árvore meditar, falei ‘Deus, desliga as coisas debaixo, me ajuda meu pai do céu'”, disse ela, que precisou contar com ajuda divina para resolver a situação.

