Nicole Bahls revela trauma após hospedar 16 fãs em sua casa: ‘Comecei a fazer terapia’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2023 - 12:00 Compartilhe

Nicole Bahls diz ser o tipo de personalidade que sabe reconhecer a importância dos fãs em sua carreira. Por isso, inclusive, a modelo já abrigou muitos desconhecidos em casa. O hábito começou na época em que integrava o programa “Pânico”.

Em participação no “Que História É Essa, Porchat?”, no GNT, desta terça-feira, 1º, Nicole contou que sempre encontrava os fãs na porta do hotel quando volta das gravações do programa. O fato a deixou com pena, após perceber que a maioria passava muito tempo a sua espera, independentemente do clima, cansaço e, às vezes, sem se alimentar ou beber água. Como alternativa, ela resolveu dar abrigo em seu quarto, compartilhando sua comida e até a cama.

“Eu [também] era a terapeuta deles. ‘Briguei com a minha mãe’, ‘meu pai não aceita que eu sou gay’… Eu ia fazendo os conselhos. Aí eu falava assim: ‘tá muito tarde, se quiser pode dormir aí'”, relembrou Nicole.

A história de que ela abrigava os fãs se espalhou. Foi quando duas adolescentes foram até a residência da modelo, no Rio de Janeiro, e a esperaram até de madrugada, no frio. Comovida, Nicole convidou ambas para entrar. No entanto, não esperava que a dupla convidaria um grupo para se juntar.

“Peguei as duas e chamei pra subir. Fui fazer almoço pra elas. E elas foram ficando! Eu não tinha coragem de mandar elas irem embora. Quando deu cinco dias, elas comunicaram [a outros], veio uma de São José do Rio Preto, de São Paulo, de Minas… começou a chegar!”, contou.

Ao todo 16 desconhecidos se hospedaram na casa de Nicole. Segundo ela, mesmo em meio ao caos, se sentia em débito com eles, pois reconhecia a importância do apoio em sua carreira.

“Foi quando eu comecei a fazer terapia. Eu fiquei traumatizada que agora construo um negócio com bastante espaço, bastante quarto. Acho que eu fiquei traumatizada com aquelas camas, um em cima do outro”, finalizou bem-humorada.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias