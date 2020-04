Nicole Bahls processa ex-maquiador por damos morais, segundo colunista

A modelo Nicole Bahls está processando o seu ex- maquiador Airton Bitencourt por damos morais incluindo os crimes de difamação, calúnia e injúria, segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, do Rio de Janeiro.

Bahls decidiu processar o profissional após ser acusada por ele de ter se aproveitado de uma ação beneficente planejada inicialmente por ele para se autopromover. A inicial do processo diz que em outubro do ano passado, os dois combinaram de juntos entregarem a crianças carentes de Mossoró, no Rio Grande do Norte, alguns brinquedos arrecadados por Ayrton em um workshop, além de outros brinquedos que Nicole conseguiu através da doação de um empresário.

Ainda de acordo com a coluna, Nicole e o marido Marcelo Bimbi, que viajaram para a entrega dos brinquedos, alegam que no dia da ação Ayrton desmarcou o combinado por ter surgido um trabalho de última hora. O casal, então, seguiu o cronograma da doação sem a presença do empresário e distribuiu apenas os brinquedos arrecadados pelos campeões da quarta edição do ‘Power Couple’, da Record, no ano passado.

O maquiador distribuiu seus brinquedos em outro momento e, segundo a defesa de Nicole, o maquiador não gostou nada das matérias que saíram na imprensa sobre a doação de Nicole e Bimbi, porque as publicações não citavam seu nome, uma vez que ele não estava presente no momento do início da ação.