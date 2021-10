Nicole Bahls posa ao lado de Nego do Borel em reunião de amigos

Nego do Borel, que está envolvido em diversas polêmicas, parece estar mais tranquilo no que diz respeito a sua imagem. O cantor aparece na madrugada do último domingo (10) curtindo uma festa ao lado dos amigos, e quem estava com ele e chamou a atenção dos internautas foi Nicole Bahls.

“Olha quem veio”, escreveu Nicole ao lado de Nego. A modelo foi criticada nas redes sociais há algumas semanas por defender o cantor, dizendo que ele era um homem bom, com coração puro e muito generoso, mesmo após as denúncias de violência doméstica, relacionamento abusivo e agressão feitas contra Nego.

Veja a publicação de Nicole:

