Nicole Bahls e Marcelo Bimbi vencem 4ª temporada de ‘Power Couple Brasil’

A ex-panicat Nicole Bahls e seu marido, Marcelo Bimbi, foram os campeões da 4ª temporada do reality show “Power Couple Brasil”, apresentado por Gugu Liberato na Record TV, na noite da última quinta-feira, 25, levando um prêmio de R$ 596 mil acumulados no saldo de sua “conta conjunta” ao longo do programa.

Segundo a Record, a votação da final bateu o recorde de todas as edições do “Power Couple Brasil” e de todos os reality shows da emissora, ultrapassando 100 milhões de votos. Nicole Bahls e Marcelo Bimbi conquistaram 48,60% da preferência do público, contra 42,99% dos ex-BBBs Mariana Felício e Daniel Saullo.

Eles estiveram nas DRs (eliminações) por cinco ocasiões, e chegaram a ser eliminados em uma delas. Porém, retornaram à disputa graças a uma repescagem, realizada no mesmo dia. Nicole Bahls e Marcelo Bimbi também venceram a Prova dos Casais por duas vezes, e foram o Casal Power na terceira semana do reality.

“Não me arrependo de nenhuma discussão dentro da casa”, afirmou Nicole, após o título. Ela comemorou ao lado de Bimbi, que se envolveu em uma bandeira do Acre, Estado onde nasceu.

“Como sempre, estarei com a bandeira do nosso Acre. É tão bom representar meu povo, minha cultura… Terra da farinha, terra do açaí, terra dos nossos índios, a qual eu represento com tanto orgulho”, afirmou.

Os vice-campeões do “Power Couple Brasil”

Os vice-campeões, Mariana Felício e Daniel Saullo, haviam acumulado um valor maior que Nicole e Bimbi ao longo do programa: R$ 989 mil. Como ficaram na segunda colocação, faturaram apenas 10% do valor.

Uma mensagem publicada pela assessoria do casal vice-campeão afirmou que eles “jogaram limpo, foram íntegros e isso nenhum dinheiro é capaz de comprar”.

Na 3ª colocação, ficaram Clara Maia e André Coelho, o outro casal finalista.