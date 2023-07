Nicole Bahls adota tratamento inovador para combater varizes e vasinhos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2023 - 9:10 Compartilhe

Ao longo dos anos, as mulheres têm desafiado as adversidades das varizes e vasinhos, enfrentando essas condições com coragem e determinação. Esses problemas vasculares podem não apenas causar desconforto físico, mas também afetar a autoestima e a confiança das mulheres em sua aparência.

Contudo, com avanços médicos e uma crescente conscientização sobre a importância da saúde vascular, elas têm encontrado maneiras de combater essas condições indesejadas. Desde tratamentos minimamente invasivos até cuidados preventivos, as mulheres estão se empoderando para cuidar de sua saúde vascular e, ao fazer isso, estão abrindo caminho para uma vida mais ativa, saudável e confiante.

Pensando nisso, Nicole Bahls voltou ao consultório do Dr. Gustavo Marcatto, renomado médico vascular e membro titular da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia (SBLMC), para continuar o seu tratamento vascular utilizando a avançada tecnologia a laser. A fase do tratamento foi concluída com sucesso há um ano e Nicole retornou agora para um acompanhamento de rotina.

Além de almejar tratar os vasinhos que tanto a incomodavam, Nicole escolheu essa terapia vascular como medida preventiva. A técnica aplicada, conhecida como laser transdérmico, tem demonstrado elevada efetividade no tratamento de varizes.

“A Nicole começou o tratamento há cerca de um ano e estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados até o momento. Os vasinhos tratados não apresentaram recorrência, o que demonstra a eficácia do procedimento a laser que utilizamos. Vale ressaltar que esse tratamento é realizado sem a necessidade de cortes ou incisões, proporcionando maior conforto e recuperação mais rápida para a paciente”, conta Dr. Gustavo Marcatto,

As varizes são veias dilatadas que não desempenham adequadamente sua função de conduzir o sangue de volta ao coração. Essas anormalidades normalmente afetam os membros inferiores, causando desconforto, edemas e impactando a autoconfiança. O Dr. Gustavo Marcatto explica que fatores como histórico hereditário, excesso de peso, tabagismo, sedentarismo e uso de contraceptivos orais podem contribuir para o desenvolvimento de varizes.

Entre os sintomas mais recorrentes de problemas vasculares estão a presença de veias azuladas e visíveis, concentração de pequenos vasos avermelhados, sensação de peso e ardor nas pernas, cãibras e inchaço, principalmente ao final do dia. Além de afetar a aparência, a condição pode ocasionar inchaço, desconforto, fadiga e até mesmo resultar em feridas e trombose.

O Dr. Gustavo Marcatto destaca a importância de exercícios físicos supervisionados por profissionais qualificados, como medida benéfica para a circulação sanguínea, salientando que esses não constituem uma causa direta das varizes.

O tratamento a laser transdérmico, escolhido por Nicole Bahls, é realizado sem incisões ou necessidade de repouso prolongado, permitindo que os pacientes retornem para casa no mesmo dia da consulta e retomem suas atividades normais. Essa abordagem inovadora proporciona maior comodidade e praticidade aos pacientes, tornando o tratamento mais acessível.

O especialista vascular ressalta que os tratamentos modernos possibilitam que os pacientes cuidem da saúde vascular sem a necessidade de procedimentos invasivos ou de longos períodos de repouso. Dessa forma, as pessoas podem prevenir complicações futuras sem interromper suas rotinas diárias.

Os avanços na área vascular concedem aos pacientes acesso a tratamentos eficazes e personalizados, sem que haja a necessidade de interrupção de suas atividades diárias. O tratamento a laser transdérmico emerge como uma opção segura, prática e acessível para o tratamento de varizes e vasinhos, garantindo resultados satisfatórios e aprimorando a qualidade de vida dos pacientes.

É fundamental ressaltar que cada caso é singular, sendo indispensável consultar um médico especialista para obter um diagnóstico preciso e um plano de tratamento apropriado. Zelar pela saúde vascular é essencial para o bem-estar integral e desfrutar de uma existência plena e ativa.

