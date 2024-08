Nicolas Prattes revela que infringiu leis de trânsitos por causa de Sabrina Sato; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/08/2024 - 8:03 Para compartilhar:

Nicolas Prattes revelou que desrespeitou leis de trânsito por causa de Sabrina Sato, durante sua participação no primeiro episódio da nova temporada do programa “Sobre Nós Dois”, do GNT, comandado por sua namorada e Marcelo Adnet.

O ator contou que, para não perder um encontro com a apresentadora, que ainda não era sua namorada na época, precisou correr contra o tempo para pegar o último avião da ponte aérea que o levaria até São Paulo para encontrar a apresentadora.

Segundo relato, Prattes ficou até tarde nas gravações da novela “Fuzuê”, que já chegou ao fim, e se atrasou para o voo que estava marcado para as 21h50. Preocupado em não perder a viagem, ele entrou em desespero.

“Coloquei no GPS e só dava trânsito, trânsito, trânsito. Peguei um retorno errado e entrei pela contramão da Linha Amarela e cheguei ao aeroporto”, relatou ele. Para completar, ao chegar ao aeroporto, foi informado de que o ônibus que levava os passageiros já não estava mais disponível. Prattes conseguiu então embarcar em uma van e, apesar do caos, conseguiu entrar no avião.

Durante o episódio, o ator também disse que já teve relações com a apresentadora 50 vezes por semana. “Considerando que a gente se vê sete dias na semana…”, começou o artista gargalhando. “Se vendo de segunda a segunda, início de namoro, umas 50 vezes”, completou. “Olha só, 24 horas por dia, de segunda a segunda, de férias, sem fazer absolutamente nada”, justificou.

Além de Nicolas, estavam presentes Douglas Silva, Marina Ruy Barbosa e Fernanda Rodrigues como os convidados de estreia.