Nicolas Prattes revela como Sabrina Sato anunciou gravidez

Nicolas Prattes, 27 anos, revelou como ficou sabendo da gravidez de Sabrina Sato, 43, de quem está noivo. O protagonista Rudá, da novela “Mania de Você”, faixa das 21h da TV Globo, contou que recebeu um presente da apresentadora do GNT.

“Estávamos juntos, ela disse que tinha um presente para me dar. Era uma caixinha, e quando abri, vi os sapatinhos. Foi tão mágico. É como se a vida estivesse começando agora”, declarou ao à revista “Ela”, do jornal “O Globo”.

Segundo o artista, a gestação foi planejada e Sabrina está grávida de aproximadamente 12 semanas.

Nicolas vê a paternidade como uma “missão de vida” e elogiou o pai e o padrasto.

“Meu pai é o melhor do mundo. Mas é um cara sem rede social, que gosta de ir para o meio do mato no fim de semana, avesso a holofotes. O Edson casou com minha mãe quando eu tinha 6 anos, e sempre me amou como filho. Os dois são muito amigos meus”, completou.

Prattes disse ainda que a declaração de que faz sexo 50 vezes por semana com Sabrina surgiu das contas de “alguém de Humanas”.

“Achei engraçado. Vivemos em um mundo de recortes. O sexo na relação é muito importante, mas existem outros sentimentos a serem validados. Nós temos sonhos e metas parecidos”, desconversou.