Nicolas Prattes muda de visual e recebe ‘cantada’ da noiva Sabrina Sato: ‘Meu gato tá mais gato’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/11/2024 - 7:40 Para compartilhar:

Nicolas Prattes, 27, compartilhou nas redes sociais seu novo visual para Rudá, de ‘Mania de Você’, novela das 21h da TV Globo. No meio dos diversos elogios está o de Sabrina Sato, 43, sua noiva.

“Meu gato tá mais gato”, escreveu a apresentadora nos comentários. Além de Sato, a mãe do ator, Giselle Prattes, também aproveitou para se declarar: “Esse menino que saiu de dentro da minha barriga é lindo demais”.

+ Enrique Diaz retorna como Joaquim Brejeiro em ‘O Auto da Compadecida 2’

+ Gkay explica motivo para adiar Farofa, a primeira aberta ao público

Segundo a coluna “Play”, do jornal O Globo, as imagens com o novo visual do astro devem ir ao ar a partir da próxima segunda-feira, 25.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicolas Prattes (@nicolasprattes)