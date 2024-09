Nicolas Prattes mostra fotos após se machucar em gravações: ‘Coronhada foi de verdade’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2024 - 10:19 Para compartilhar:

O ator Nicolas Prattes, que interpreta Rudá na novela das 21h da Rede Globo, Mania de Você, se machucou nas gravações. “Coronhada acabou que foi de verdade”, escreveu o noivo de Sabrina Sato em postagem do Instagram. Ele teve um ferimento na testa e registrou nas imagens as mãos manchadas de sangue. “Daqui a pouquinho tem #ManiadeVocê”, concluiu Nicolas.

Sabrina Sato brincou em seu comentário de apoio ao amado. “Você dá o sangue. Vou te assistir daqui”, disse a apresentadora. Os seguidores também reagiram com admiração. “Novela está fraca, mas Nicolas Prattes é f***”, escreveu uma internauta. “Artista faz assim”, pontuou outro.

A trama

Em Mania de Você, a morte do empresário Molina redefiniu as trajetórias dos quatro protagonistas. Rudá (Nicolas Prattes) é o principal suspeito, porém o público não sabe se o crime foi cometido por ele, Viola (Gabz), Luma (Agatha Moreira) ou Mavi (Chay Suede) pois todos estavam na cena do crime. Para fugir da prisão, Rudá foge para Portugal.

