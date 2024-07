Nicolas Prattes fala sobre correr maratona olímpica em Paris: ‘Eternizar na memória’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2024 - 16:45 Para compartilhar:

Nicolas Prattes está feliz da vida por participar da Olimpíada de Paris 2024. O ator não é atleta, mas vai marcar presença no evento esportivo, disputando a maratona olímpica.

É que neste ano, pela primeira vez na história das olimpíadas, os jogos vão receber amadores em uma corrida. E Nicolas não escondeu a alegria, e ansiedade, em fazer parte desse momento.

“Realmente eu vou correr a maratona nas Olimpíadas em Paris. Pela primeira vez, a Olimpíada vai receber atletas amadores e essa inscrição você tem que, na verdade, ser sorteado. E eu tive a sorte de ser sorteado e vou poder estar lá nessa cidade, nesse contexto olímpico”, comemorou ele, em bate-papo com Patrícia Poeta durante o “Encontro” desta sexta-feira, 26, dia da cerimônia de abertura dos jogos.

Sobre suas expectativas, Nicolas o que deve ser para ele encarar o desafio.

“Vai estar bem pertinho do final das Olimpíadas. A largada é às 9 horas da noite de lá. Então é uma corrida noturna, com Paris iluminada, ali meio no pôr do sol. E vou terminar a prova de noite. Estou muito feliz, quero aproveitar o máximo, celebrar a vida, aproveitar a saúde e eternizar esse momento na memória”, declarou.

