Nicolas Prattes celebra aniversário de Sabrina Sato com declaração nas redes sociais

Sabrina Sato completa 44 anos nesta terça-feira, 4 de fevereiro. Esposa de Nicolas Prattes, a apresentadora ganhou uma declaração de amor do ator logo nos primeiros minutos do dia.

A postagem foi feita nas redes sociais, e Nicolas fez questão de enaltecer as qualidades da amada, e também revelou que há um ano o casal já estava junto, mesmo que sem assumir a relação publicamente.

Nicolas postou um vídeo com momentos dos dois, ao som da canção “If I Ain’t Got You”, de Alicia Keys, e acompanhado de um longo texto. Leia a íntegra da declaração logo abaixo:

“Aniversário da unanimidade! Da neta da dona Luiza , da filha do seu Omar e da dona Kika, da mãe da nossa Zozo e da Mulher, com M maiúsculo, por dar tanto orgulho a outras mulheres, da personalidade que traz a essência mais bonita: ‘Preferir dar visibilidade ao lado bom da nossa existência nessa terra’. Mulher, que sabe da responsabilidade que tem, e mata no peito com um sorriso de farol que ilumina absolutamente tudo.

Há um ano estávamos juntos só para o nosso íntimo, para os de verdade, que sabem que palavras em Instagram são bonitas, mas que vida junto e não postada é tão bonita quanto. Vivemos isso. Já te amava em silêncio. Já te observava prestando atenção ao seu redor, já tomava café da manhã com a família toda. Há um ano, Papai do Céu me dava a oportunidade de ver de pertinho seu íntimo, de ajudar no que posso, ainda que escondido.

Hoje o dia é seu. Não à toa o que mais tem na minha família são aquarianos, não à toa minha Mãe fez aniversário no domingo e é a Rainha do Mar. Mar que domina o mundo, você domina o meu. Dominar no sentido de acolher, de envolver, de acalmar, de trazer plenitude, de fazer brilhar. Obrigado por me incentivar em absolutamente tudo o que me proponho a fazer. Você sonha junto, me aplaude e me fortalece para ir atrás daquilo que acredito. Falando em ir atrás: do Brasil ao Japão, se você for para lá, eu vou buscar.

Minha esposa, você me ensina tanta coisa, todos os dias. Uma das suas belezas mais sutis que aprendo com você, é que, enquanto o tempo acelera e pede pressa, a gente junto, pé de valsa. Meu corpo com o seu é poesia de impacto explosivamente silencioso e que delícia é ter paz e tesão na mesma pessoa, presente sagrado e divino.

O nosso amor aconteceu na época mais movimentada das nossas vidas só para me mostrar o motivo de todo furacão ter nome de mulher. Amor que quando está olho no olho, vai longe, bem dentro, querendo ficar para sempre. Só uma força da natureza para dar conta. Ninguém pode com a natureza, ninguém pode contigo.

Você que me ensinou que fronteira é um belo de um convite, que souvenir é história para contar e que o melhor apetite que a gente pode ter é pela vida, que amor é intuição que o coração entende antes da mente. Quem te ama e está do seu lado te dá forças para girar e continuar.

A mulher que me fez entender mais o sentido da vida: você. Meu nome e sobrenome terminam onde o seu nome e sobrenome começam, meu dia também é num dia 4, isso é ser complementar? Talvez. De certezas eu já tenho as mais importantes: que te quero, que te desejo, te protejo e que sou completamente louco por você. Minha poesia em movimento, com carne, sangue e alma. Em nome do mundo, obrigado por existir.

Eu te amo! Um caloroso e comovido feliz aniversário, Sabrina Sato Rahal Prattes”.