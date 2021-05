Nick Pope, goleiro reserva da Inglaterra, deve ficar fora da Eurocopa

O goleiro reserva da seleção da Inglaterra, Nick Pope, vai passar por uma cirurgia no joelho, anunciou seu técnico no Burnley, Sean Dyche, neste domingo, comprometendo sua participação na Euro-2020, que começa no dia 11 de junho.

“Infelizmente, Nick terá que ser submetido a uma pequena operação em um dos joelhos esta semana”, disse Dyche para explicar sua ausência na partida da última rodada da Premier League em que o time perdeu para o Sheffield United (1-0).

Dyche não especificou se o seu goleiro perderá a Eurocopa, mas a imprensa britânica informou que o reserva de Jordan Pickford, que estreou na Inglaterra em um de seus últimos três jogos, vai desfalcar a seleção.

Atrás de Pickford, Dean Henderson do Manchester United e Sam Jonstone do West Bromwich Albion aparecem como os favoritos para completar o trio de goleiros ingleses na Eurocopa.

