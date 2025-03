Nick Kyrgios conquista em Miami sua primeira vitória desde 2022

O tenista australiano Nick Kyrgios venceu nesta quarta-feira (19) em sua estreia no Masters 1000 de Miami e comemorou sua primeira vitória no circuito em quase dois anos e meio.

Kyrgios, que despencou para 892ª posição do ranking da ATP, bateu o americano Mackenzie McDonald (N.101) por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 3-6 e 6-4.

Vice-campeão de Wimbledon em 2022, o australiano teve a carreira prejudicada por uma série de lesões, principalmente no punho, um problema que voltou a aparecer no início deste mês, no Masters 1000 de Indian Wells, onde, às lágrimas, teve que abandonar a partida contra o holandês Botic van de Zandschulp.

Nesta quarta-feira, Kyrgios se recuperou de um início de jogo ruim contra McDonald, no qual perdeu os primeiros nove pontos disputados.

O americano abriu 3-0 e fechou o primeiro set em apenas 28 minutos.

Mas Kyrgios não jogou a toalha e, apoiado pelos torcedores da Flórida, conseguiu uma grande virada explorando seu potente serviço, com 13 aces contra seis de McDonald.

Ao final da partida, o australiano comemorou de forma contida sua primeira vitória desde outubro de 2022. Seu próximo adversário em Miami será o russo Karen Khachanov (N.23).

Aos 29 anos, Kyrgios já insinuou que sua aposentadoria do tênis pode estar próxima, depois de ter feito apenas um jogo entre 2023 e 2024 devido à lesão no punho e outros problemas no joelho e no abdômen.

Depois de se recuperar, voltou ao circuito no início deste ano com duas derrotas em seu país, no torneio de Brisbane e no Aberto da Austrália, antes de abandonar em Indian Wells.

./bds/gbv/gfe/cb/aam