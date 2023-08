Nick Jonas cai em buraco no palco durante show

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/08/2023 - 8:09 Compartilhe

O trio Jonas Brothers está de volta em uma turnê especial. Na noite de terça-feira, 15, os irmãos realizaram o terceiro show da “The Tour”, no TD Garden, em Boston, nos Estados Unidos, quando Nick Jonas deu um susto nos fãs (e em si mesmo).

Enquanto cantava uma faixa do repertório, Nick deu alguns passos para trás e caiu em um buraco no palco, segundo informações do “Just Jared”. O acontecimento foi rápido e registrado por fãs que assistiam ao show.

Apesar do susto, o show não parou e segundos após a queda o artista se levantou e seguiu normalmente com sua apresentação. A equipe de Nick não emitiu nenhuma nota sobre o caso, por isso, acredita-se que o cantor, de 30 anos, passa bem.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias