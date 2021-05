Nicette Bruno e Eva Wilma iriam ser demitidas se empresário não interferisse

Durante a pandemia muitas pessoas perderam seus empregos. A Globo não foi diferente de outros empregadores, e cortou contrato com Antonio Fagundes e Stênio Garcia, por exemplo. Outras duas atrizes que estavam na mira da demissão eram Eva Wilma (1933-2021) e Nicette Bruno (1933-2020).

Segundo o Notícias da TV, o responsável por evitar o desligamento das duas da emissora foi o empresário Marcus Montenegro, 51 anos, dono da agência Montenegro Talents. Em reuniões com o alto escalão da Globo ele conseguiu renovar por mais dois anos o contrato de pelo menos 6 veteranos.

Montenegro foi responsável por subir a hashtag “#EuQueroVeteranosnaTV”, pedindo que os atores e atrizes mais velhos continuassem com seus empregos. Gloria Pires, Claudia Raia, Caio Blat, Caco Ciocler, Beth Goulart e outros famosos usaram as redes sociais para participar do movimento e ajudar os colegas de profissão.

