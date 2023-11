Nice vence Toulouse e segue na cola do líder PSG no Campeonato Francês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/11/2023 - 19:29 Para compartilhar:

Graças a uma vitória por 1 a 0 sobre o Toulouse (15º) neste domingo (26) e ao oitavo jogo consecutivo sem sofrer gols, o Nice se mantém na cola do líder Paris Saint-Germain depois de 13 rodadas no Campeonato Francês.

O único gol da partida foi marcado no início do segundo tempo pelo atacante Terem Moffi (54′), que deixa a equipe da Costa Azul com 29 pontos, um atrás do PSG, que na sexta-feira bateu o Monaco por 5 a 2.

Muito do sucesso do Nice na temporada, como única equipe invicta da Ligue 1, se deve ao goleiro Marcin Bulka, que está há 273 minutos sem sofrer um gol, mas de oito jogos.

O último time que conseguiu marcar contra o Nice foi justamente o PSG, pelos pés de Kylian Mbappé, o que não evitou a derrota dos parisienses por 3 a 2 na 5ª rodada do campeonato.

O Nice nunca esteve atrás no placar nesta temporada, batendo o recorde do Bordeaux com 12 jogos de invencibilidade na temporada 1984/1985.

Em um momento bem diferente, o Lyon continuará pelo menos mais uma semana na lanterna do campeonato, a cinco pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, depois de ter sido derrotado pelo Lille por 2 a 0.

Num espaço de cinco minutos, o canadense Jonathan David (27′), que não balançava as redes desde o final de agosto, e o português Tiago Santos (32′) marcaram os gols que definiram a partida.

Com a vitória, o Lille fica em quarto lugar, um ponto atrás do Monaco.

— Jogos da 13ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

– Sexta-feira:

PSG – Monaco 5 – 2

– Sábado:

Clermont-Ferrand FC – Lens 0 – 3

Strasbourg – Olympique de Marselha 1 – 1

– Domingo:

Nice – Toulouse 1 – 0

Lorient – Metz 2 – 3





Nantes – Le Havre 0 – 0

Montpellier – Brest 1 – 3

Rennes – Reims 3 – 1

Lyon – Lille 0 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 30 13 9 3 1 34 11 23

2. Nice 29 13 8 5 0 14 4 10

3. Monaco 24 13 7 3 3 27 19 8

4. Lille 23 13 6 5 2 17 11 6

5. Reims 20 13 6 2 5 18 18 0

6. Lens 19 13 5 4 4 16 13 3

7. Brest 18 12 5 3 4 14 14 0





8. Le Havre 16 13 3 7 3 12 13 -1

9. Metz 16 13 4 4 5 15 20 -5

10. Rennes 15 13 3 6 4 19 17 2

11. Nantes 15 13 4 3 6 17 23 -6

12. Olympique de Marselha 14 12 3 5 4 13 14 -1

13. Strasbourg 13 12 3 4 5 10 16 -6

14. Montpellier 12 12 3 4 5 16 17 -1

15. Toulouse 12 13 2 6 5 13 17 -4

16. Lorient 11 13 2 5 6 17 24 -7

17. Clermont-Ferrand FC 9 12 2 3 7 8 17 -9

18. Lyon 7 12 1 4 7 9 21 -12

