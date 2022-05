Nice vence Saint-Étienne e ainda sonha com “G3” no Francês

Depois da derrota para o Nantes na Copa da França no fim de semana, o Nice conseguiu nesta quarta-feira uma importante vitória em casa contra o Saint-Étinne por 4 a 2, de virada, e se manteve com chances de terminar o Campeonato Francês no “G3”, o que garantiria uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa.





Os visitantes saíram na frente no primeiro tempo e foram para o intervalo vencendo por 2 a 0, graças aos gols de Denis Bouanga e Zaydou Youssouf.

Mas na segunda etapa, o Nice conseguiu a virada em apenas 17 minutos com Melvin Bard e Andy Delort, que balançou as redes duas vezes.

Aos 35, Hicham Boudaoui fechou o placar marcando o quarto do Nice, que com a vitória chega aos 63 pontos na tabela, dois a menos que o Monaco, terceiro colocado.

Por sua vez, o Saint-Étienne continua correndo risco de cair para a segunda divisão francesa. A duas rodadas do fim do campeonato, o time está em 18º, posição que o leva para o playoff do rebaixamento.

— Jogos da 36ª rodada do Campeonato Francês:

– Sexta-feira:

Lille – Monaco 1 – 2

– Sábado:

Brest – Strasbourg 0 – 1

– Domingo:

Metz – Lyon 3 – 2

Clermont-Ferrand – Montpellier 2 – 1

Angers – Bordeaux 4 – 1

Reims – Lens 1 – 2

Lorient – Olympique de Marselha 0 – 3

PSG – Troyes 2 – 2

– Quarta-feira:

Nice – Saint-Étienne 4 – 2

Nantes – Rennes

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 80 36 24 8 4 81 36 45

2. Olympique de Marselha 68 36 20 8 8 59 36 23

3. Monaco 65 36 19 8 9 59 36 23

4. Nice 63 36 19 7 10 48 31 17

5. Rennes 62 35 19 5 11 77 36 41

6. Strasbourg 60 36 16 12 8 59 39 20

7. Lens 58 36 16 10 10 57 45 12

8. Lyon 55 36 15 11 10 61 48 13

9. Nantes 51 35 14 9 12 50 43 7

10. Lille 51 36 13 12 11 43 45 -2

11. Brest 48 36 13 9 14 45 49 -4

12. Reims 43 36 10 13 13 39 40 -1

13. Montpellier 43 36 12 7 17 49 55 -6

14. Angers 38 36 9 11 16 42 54 -12

15. Troyes 37 36 9 10 17 35 49 -14

16. Clermont-Ferrand 36 36 9 9 18 37 66 -29

17. Lorient 34 36 8 10 18 34 62 -28

18. Saint-Étienne 31 36 7 10 19 40 74 -34

19. Metz 28 36 5 13 18 34 64 -30

20. Bordeaux 27 36 5 12 19 48 89 -41

