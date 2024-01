Nice vence Metz em casa (1-0) e se consolida na vice-liderança da Ligue 1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/01/2024 - 16:20 Para compartilhar:

O Nice confirmou neste sábado seu bom momento no seu estádio Allianz Riviera ao vencer o Metz por 1 a 0, com um gol de pênalti do atacante marfinense Evann Guessand, e se consolidou na segunda posição no campeonato francês, atrás do líder Paris Saint-Germain.

Com a sexta vitória consecutiva na Ligue 1 jogando em casa, o Nice, que agora soma 38 pontos, continua o seu caminho rumo às competições europeias da próxima temporada.

Os jogadores comandados por Francesco Farioli estão agora a cinco pontos do PSG e abrem uma vantagem de quatro pontos em relação ao Brest, que visita o Parque dos Príncipes, em Paris, no domingo, antes de receber o Nice na vigésima rodada.

Embora a vitória parecesse o resultado mais lógico contra o 15º colocado, o Nice teve que construí-la aos poucos e precisou esperar até os 77 minutos para que Guessand, de pênalti, abrisse o placar traduzindo em gol a superioridade de sua equipe, que teve 66% de posse de bola e deu 9 chutes a gol contra 1 do Metz.

— Jogos da 19ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Lyon – Rennes 2 – 3

– Sábado:

Nice – Metz 1 – 0

(17h00) Olympique de Marselha – Monaco

– Domingo:

(09h00) Montpellier – Lille

(11h00) Lorient – Le Havre

Reims – Nantes

Clermont-Ferrand FC – Strasbourg

(13h05) Toulouse – Lens

(16h45) PSG – Brest





Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 43 18 13 4 1 44 14 30

2. Nice 38 19 11 5 3 20 11 9

3. Brest 34 18 10 4 4 27 15 12

4. Monaco 33 18 10 3 5 34 25 9

5. Lille 31 18 8 7 3 24 14 10

6. Reims 29 18 9 2 7 25 24 1

7. Olympique de Marselha 28 18 7 7 4 26 19 7

8. Lens 26 18 7 5 6 21 19 2

9. Rennes 25 19 6 7 6 28 24 4

10. Strasbourg 24 18 6 6 6 19 23 -4

11. Le Havre 22 18 5 7 6 19 20 -1





12. Montpellier 18 18 4 7 7 19 23 -4

13. Nantes 18 18 5 3 10 20 30 -10

14. Toulouse 17 18 3 8 7 16 23 -7

15. Metz 16 19 4 4 11 16 29 -13

16. Lyon 16 19 4 4 11 19 33 -14

17. Clermont-Ferrand FC 14 18 3 5 10 13 27 -14

18. Lorient 12 18 2 6 10 21 38 -17

