Nice se recupera e vence Lens (1-0) no campeonato francês

Depois de ter feito uma partida brilhante contra o Olympique de Marselha (6º) na quarta-feira, o Lens (7º) perdeu por 1 a 0 para o Nice (13º), que retomou o caminho da vitória após um mês de resultados ruins, neste sábado pela 21ª rodada da Ligue 1.

O Nice, que vinha de uma sequência de três derrotas e dois empates, venceu com um gol de Youcef Atal no início do segundo tempo (49 minutos).

Embora ainda bem abaixo das expectativas, a equipe do sul da França ganhou folego e se afastou da zona de rebaixamento. É o 13º com 26 pontos, agora a 11 da 18ª posição, ocupada pelo Nîmes.

Três dias depois de vencer o OM em pleno Vélodromo, o Lens confirmou as dificuldades que tem enfrentado em casa, onde venceu apenas uma das últimas sete partidas.

Os jogadores comandados por Franck Haise estão em sétimo lugar, com 31 pontos, posição que podem perder dependendo dos resultados que ocorrerem no domingo.

— Jogos da 21ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

PSG – Montpellier 4 – 0

– Sábado:

Lens – Nice 0 – 1

(18h00) Monaco – Olympique de Marselha

– Domingo:

(10h00) Bordeaux – Angers

(12h00) Reims – Brest

Metz – Nantes

Dijon – Strasbourg

Nîmes – Lorient

(14h00) Rennes – Lille

(18h00) Saint-Etienne – Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 45 21 14 3 4 48 11 37

2. Lille 42 20 12 6 2 35 15 20

3. Lyon 40 20 11 7 2 39 19 20

4. Monaco 36 20 11 3 6 39 29 10

5. Rennes 36 20 10 6 4 30 22 8

6. Olympique de Marselha 32 19 9 5 5 26 19 7

7. Lens 31 21 9 4 8 30 30 0

8. Angers 30 20 9 3 8 25 31 -6

9. Bordeaux 29 20 8 5 7 23 21 2

10. Metz 28 20 7 7 6 21 18 3

11. Montpellier 28 21 8 4 9 33 39 -6

12. Brest 26 20 8 2 10 31 36 -5

13. Nice 26 20 7 5 8 23 28 -5

14. Strasbourg 23 20 7 2 11 29 32 -3

15. Reims 21 20 5 6 9 28 31 -3

16. Saint-Etienne 19 20 4 7 9 20 30 -10

17. Nantes 18 20 3 9 8 20 32 -12

18. Nîmes 15 20 4 3 13 16 41 -25

19. Dijon 14 19 2 8 9 12 26 -14

20. Lorient 12 19 3 3 13 20 38 -18

