Nice perde para Toulouse no Francês; Brest se isola em 2º

O Brest se consolidou na vice-liderança do Campeonato Francês com uma vitória sobre o Le Havre por 1 a 0 neste domingo (3), abrindo quatro pontos de vantagem sobre o Monaco (3º), enquanto o Nice, derrotado pelo Toulouse por 2 a 1, perdeu chance de entrar na zona de classificação da Champions.

Com a vitória sobre o Le Havre, o Brest soma 13 jogos sem perder no campeonato e fica a nove pontos do líder PSG.

O gol do jogo saiu aos 34 minutos do primeiro tempo pelos pés do meio-campista Pierre Lees-Melou, destaque da equipe nesta sequência positiva.

Por sua vez, o Nice soma sua terceira derrota nos últimos cinco jogos e cai para a quinta posição na tabela.

Jogando fora de casa, o time ainda conseguiu abrir o placar contra o Toulouse (10º) com Terem Moffi (8′), mas sofreu a virada no segundo tempo com os gols de Thijs Dallinga (65′) e Yann Gboho (69′ de pênalti).

Com o resultado, o Nice perdeu a chance de ultrapassar Lille (4º) e Monaco e subir para a terceira posição, que dá vaga na próxima Liga dos Campeões.

Em outros jogos do dia, o Nantes perdeu em casa para o Metz por 2 a 0, enquanto Montpellier e Strasbourg empataram em 2 a 2.

— Jogos da 24ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

– Sexta-feira:

Monaco – PSG 0 – 0

– Sábado:

Reims – Lille 0 – 1

Clermont – Olympique de Marselha 1 – 5

– Domingo:

Toulouse – Nice 2 – 1

Brest – Le Havre 1 – 0

Montpellier – Strasbourg 2 – 2





Nantes – Metz 0 – 2

(13h05) Rennes – Lorient

(16h45) Lyon – Lens

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 55 24 16 7 1 54 19 35

2. Brest 46 24 13 7 4 35 18 17

3. Monaco 42 24 12 6 6 44 34 10

4. Lille 41 24 11 8 5 34 20 14

5. Nice 40 24 11 7 6 23 17 6

6. Olympique de Marselha 36 24 9 9 6 38 26 12

7. Lens 36 23 10 6 7 30 24 6

8. Rennes 35 23 9 8 6 35 27 8





9. Reims 34 24 10 4 10 30 32 -2

10. Toulouse 29 24 7 8 9 27 32 -5

11. Lyon 28 23 8 4 11 25 35 -10

12. Strasbourg 26 24 6 8 10 25 37 -12

13. Nantes 25 24 7 4 13 23 36 -13

14. Le Havre 24 24 5 9 10 24 31 -7

15. Montpellier 23 24 5 9 10 27 33 -6

16. Lorient 22 23 5 7 11 31 44 -13

17. Metz 20 24 5 5 14 21 37 -16

18. Clermont 17 24 3 8 13 17 41 -24

