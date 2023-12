Nice perde para Le Havre, e PSG pode aumentar vantagem no Campeonato Francês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/12/2023 - 19:07 Para compartilhar:

Mal na defesa, o vice-líder Nice foi derrotado pelo Le Havre por 3 a 1 neste sábado (16), resultado que dá ao Paris Saint-Germain a possibilidade de aumentar ainda mais sua vantagem na liderança do Campeonato Francês em caso de vitória sobre o Lille no domingo.

O PSG soma 36 pontos, quatro a mais que o Nice, que também perdeu a oportunidade de se distanciar do Monaco, terceiro colocado com 30 pontos e que foi surpreendido pelo Lyon na sexta-feira (derrota por 1 a 0).

O Le Havre, que venceu apenas um dos últimos nove jogos, permanece na nona posição com 19 pontos.

Os gols do Le Havre foram marcados por Emmanuel Sabbi (5′ e 35′) e Mohamed Bayo (51′ de pênalti), enquanto o Nice descontou com Tom Louchet (90’+1).

Também neste sábado, o Lens manteve a boa fase e derrotou o Reims por 2 a 0, assumindo provisoriamente a quinta posição na tabela, dentro da zona de classificação para as competições europeias.

Wesley Said aproveitou uma indecisão da defesa do Reims para abrir o placar pouco antes do intervalo (43′) e Oscar Cortes (73′) deu números finais à partida na segunda etapa.

— Jogos da 16ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

– Sexta-feira:

Monaco – Lyon 0 – 1

– Sábado:

Le Havre – Nice 3 – 1

Lens – Reims 2 – 0

– Domingo:

(09h00) Nantes – Brest

(11h00) Metz – Montpellier

Lorient – Strasbourg

Toulouse – Rennes





(13h05) Olympique de Marselha – Clermont

(16h45) Lille – PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 36 15 11 3 1 38 12 26

2. Nice 32 16 9 5 2 17 9 8

3. Monaco 30 16 9 3 4 31 21 10

4. Lille 27 15 7 6 2 19 11 8

5. Lens 26 16 7 5 4 21 15 6

6. Brest 25 15 7 4 4 19 15 4

7. Olympique de Marselha 23 15 6 5 4 22 16 6

8. Reims 23 16 7 2 7 21 23 -2

9. Le Havre 19 16 4 7 5 16 18 -2





10. Nantes 18 15 5 3 7 19 25 -6

11. Strasbourg 17 15 4 5 6 14 20 -6

12. Metz 16 15 4 4 7 15 23 -8

13. Rennes 15 15 3 6 6 20 21 -1

14. Montpellier 14 15 3 6 6 17 20 -3

15. Toulouse 13 15 2 7 6 14 21 -7

16. Lyon 13 16 3 4 9 15 27 -12

17. Lorient 12 15 2 6 7 20 29 -9

18. Clermont 11 15 2 5 8 9 21 -12

