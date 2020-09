Nice perde liderança do Campeonato Francês para o Saint-Etienne

O Nice, que liderava o Campeonato Francês após duas vitórias consecutivas no torneio, caiu para a segunda posição após ser derrotado pelo Montpellier por 3 a 1, cedendo assim o primeiro lugar na tabela ao Saint-Etienne, que venceu o Estrasburgo por 2 a 0, neste sábado, pela terceira rodada da competição.

Tanto o Saint-Etienne como o Nice possuem 6 pontos na classificação, mas os ‘Verts’ têm melhor saldo de gols (+4 contra +1), o que garante a equipe no topo provisoriamente, enquanto aguarda a conclusão da rodada com os jogos deste domingo.

Com um confronto a menos que o Nice, o atual vice-campeão da Copa da França, recebeu Estrasburgo em seu estádio, diante de uma presença limitada de torcedores devido às medidas de combate à pandemia de covid-19.

Os gols dos donos da casa foram marcados por Denis Bouanga (57, de pênalti) e Mahdi Camara (82).

Já a série invicta do Nice foi interrompida pela equipe do Montpellier, que conquistou a segunda vitória em dois jogos disputados.

Gaetan Laborde abriu o placar para o time do sul da França aos 18 minutos, com um chute da entrada da área, após passe de cabeça de Andy Delort. Em seguida, foi a vez da estrela de Daniel Congré brilhar. Ele marcou duas vezes para os donos da casa, já na segunda etapa (50 e 64). Já o zagueiro brasileiro Dante diminuiu para o time visitante (69), no estádio La Mosson.

No domingo, mais sete jogos serão realizados pela terceira rodada do Francês, entre eles o clássico PSG e Marselha. O time da capital francesa tenta se recuperar depois da estreia com derrota na quinta-feira, por 1 a 0 para recém-promovido Lens.

— Jogos e resultados da 3ª rodada do Campeonato Francês:

– Sexta-feira:

Bordeaux 0 – 0 Lyon

– Sábado:

Montpellier 3 – 1 Nice

Saint Etienne 2 – 0 Estrasburgo

– Domingo:

(08h00) Lille – Metz

(10h00) Angers – Reims

Dijon – Brest

Lorient – Lens

Nîmes – Rennes

(12h00) Monaco – Nantes

(16h00) PSG – Marsella

Classificação: Pts J G E D GF GC Dif

1. Saint Etienne 6 2 2 0 0 4 0 4

2. Nice 6 3 2 0 1 5 4 1

3. Bordeaux 5 3 1 2 0 2 0 2

4. Lyon 4 2 1 1 0 4 1 3

5. Monaco 4 2 1 1 0 3 2 1

. Rennes 4 2 1 1 0 3 2 1

7. Lille 4 2 1 1 0 2 1 1

8. Nantes 4 2 1 1 0 2 1 1

9. Nîmes 3 2 1 0 1 5 2 3

10. Marsella 3 1 1 0 0 3 2 1

11. Montpellier 3 2 1 0 1 4 3 1

12. Lorient 3 2 1 0 1 3 3 0

13. Lens 3 2 1 0 1 2 2 0

14. Angers 3 2 1 0 1 1 2 -1

15. Reims 1 2 0 1 1 2 3 -1

16. Metz 0 1 0 0 1 0 1 -1

. Paris SG 0 1 0 0 1 0 1 -1

18. Dijon 0 2 0 0 2 1 5 -4

19. Brest 0 2 0 0 2 2 7 -5

20. Estrasburgo 0 3 0 0 3 1 7 -6

