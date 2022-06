Nice perde Galtier para PSG e já anuncia novo treinador

O Paris Saint-Germain parece ter definido seu novo treinador para temporada: Christophe Galtier. Depois de dez dias de negociações noticiadas pela imprensa francesa, o Nice oficializou a saída do técnico ao anunciar seu novo comandante, Lucien Favre.

“Christophe Galtier não comanda mais a equipe do OGC Nice. Nesta segunda-feira, a preparação dos ‘Aiglons’ foi liderada por Lucien Favre, que temos o orgulho de anunciar o retorno ao clube”, informou o Nice, em comunicado oficial.





Lucien chega para sua segunda passagem no clube francês. Ele dirigiu o Nice entre 2016 e 2018, disputando 99 jogos com a equipe antes de ser anunciado como treinador do Borussia Dortmund.