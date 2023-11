Nicaraguense Sheynnis Palacios vence concurso Miss Universo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/11/2023 - 8:41 Para compartilhar:

A nicaraguense Sheynnis Palacios venceu a 72ª edição do concurso Miss Universo, organizado em San Salvador e que pela primeira vez incluiu concorrentes casadas, ‘plus size’ e duas mulheres trans.

Ao lado da segunda colocada, a tailandesa Anntonia Porsild, Sheynnis Palacios, de 23 anos, recebeu a coroa e a faixa de sua antecessora, a americana R’Bonney Gabriel. A australiana Moraya Wilson ficou em terceiro lugar.

Esta é a primeira vez que a Nicarágua vence o concurso Miss Universo.

Palacios superou 83 concorrentes, que durante a semana participaram nas competições preliminares.

A representante da Nicarágua destacou em sua resposta final ao júri a importância da igualdade salarial para que as mulheres possam “trabalhar em qualquer área”.

“Não há limite para as mulheres”, disse.

A colombiana María Camila Avella, de 28 anos, se tornou a primeira mãe na história do evento a ficar entre as cinco finalistas.

Além da colombiana, a guatemalteca Michelle Cohn foi outra mãe que participou no concurso, em uma tentativa da organização tornar o evento mais inclusivo.

O Top-20 incluiu a representante de Portugal, a trans Marina Machete, assim como a concorrente do Nepal, Jane Garret, a primeira candidata ‘plus size’ no Miss Universo.

Além de Machete, o concurso teve a participação de mais uma mulher trans, a representante da Holanda, Rikkie Valerie Kolle.

A organização do evento anunciou que a próxima edição do Miss Universo acontecerá no México.

