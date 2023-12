Nicarágua proíbe procissões católicas tradicionais de Natal

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/12/2023 - 14:01 Para compartilhar:

MANÁGUA, 22 DEZ (ANSA) – Em mais um capítulo da repressão contra a Igreja Católica na Nicarágua, o governo de Daniel Ortega proibiu as tradicionais “posadas”, presépios vivos encenados nas ruas do país nos dias que antecedem o Natal.

No país centro-americano, as “posadas” natalinas contam com uma procissão com as figuras de José e Maria, normalmente representados por crianças ou adolescentes, que passam pelas casas em busca de refúgio para o nascimento do Menino Jesus.

A polícia local informou que não permitirá esse tipo de celebração em 2023.

A advogada nicaraguense Martha Molina, autora do relatório “Nicarágua: uma Igreja perseguida?”, afirmou nas redes sociais que a proibição partiu do Executivo.

Agentes de segurança teriam ido às paróquias para impedir os sacerdotes de organizar esse tipo de atividade nas ruas.

Desde o início da repressão por parte do governo, há mais de cinco anos, milhares de associações, ONGs e partidos foram fechados, especialmente da Igreja Católica e centenas de pessoas foram presas.

As relações entre o país latino-americano e o Vaticano já foram suspensas após declarações do papa Francisco definindo o regime da Nicarágua como “opressivo” e “ditadura grosseira”.

(ANSA).

