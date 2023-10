Nicarágua prende mais 2 sacerdotes católicos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/10/2023 - 13:01 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 2 OUT (ANSA) – O regime de Daniel Ortega mandou prender mais dois sacerdotes católicos na tarde do último domingo (1º), na Nicarágua, em meio a uma repressão cada vez maior ao clero do país.

Trata-se dos padres Iván Centeno, da paróquia Imaculada Concepcíón de María, em Jalapa, Nuerva Segovia; e Julio Ricardo Norori, da Paróquia San Juan Evangelista de San Juan del Río Coco, em Madriz, que foram retirados das suas respectivas igrejas por civis conhecidos como “paramilitares”.

A informação foi divulgada pelo sacerdote Iván Centeno através de sua conta no Facebook, na qual pede “orações pela nossa paróquia e pelos nossos padres”.

Os religiosos pertencem à Diocese de Estelí, cujo administrador é o bispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, e que permanece detido como preso político sob pena de 26 anos de reclusão.

A Igreja Católica da Nicarágua é alvo de uma campanha do governo que tem como objetivo prender ou expulsar padres e freiras do país. Neste ano, a repressão se intensificou com os religiosos denunciando agressões e a vigilância do governo sobre cerimônias. (ANSA).

