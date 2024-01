Nicarágua prende 14º padre católico em menos de 2 semanas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/01/2024 - 15:01 Para compartilhar:

MANÁGUA, 2 JAN (ANSA) – O número de padres católicos presos na Nicarágua desde 20 de dezembro subiu para 14, de acordo com grupos de ativistas nicaraguenses no exílio, que denunciam o aumento da repressão contra religiosos no país centro-americano.

A prisão mais recente foi a de Gustavo Sandino, pároco do município de Santa María de Pantasma, no departamento de Jinotega, levado repentinamente pela polícia no último domingo (31).

A nova onda de prisões, ordenada pelo governo de Daniel Ortega e condenada há alguns dias também pela Organização das Nações Unidas (ONU), começou em 20 de dezembro com a prisão do bispo de Siuna, Isidoro Mora.

O tema foi abordado pelo papa Francisco durante o Angelus desta segunda-feira (1º).

“Estou acompanhando com preocupação o que está acontecendo na Nicarágua, onde bispos e padres foram privados de liberdade.

Expresso a eles, às suas famílias e a toda a Igreja do país a minha proximidade em oração”, disse o pontífice.

“Convido também todos vocês aqui presentes e todo o povo de Deus a se unirem em oração insistente: que sempre se busque o caminho do diálogo para superar as dificuldades. Oremos pela Nicarágua”, pediu o Papa. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias