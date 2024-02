Nicarágua cancela 15 ONGs, várias delas religiosas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/02/2024 - 17:15 Para compartilhar:

A Nicarágua cancelou, nesta terça-feira (6), a personalidade jurídica de 15 ONGs, entre elas sete associações religiosas evangélicas e uma católica.

Sete organizações foram canceladas por “descumprimento” em seus relatórios financeiros, e seus bens passarão para o Estado, seguindo a legislação. Oito foram canceladas por “dissolução voluntária de membros”, segundo resoluções publicadas no diário oficial La Gaceta.

Sede das ONGs dificultaram “o controle e a fiscalização da Direção Geral de Registro e Controle de Organizações sem Fins Lucrativos”, cita a publicação.

A Nicarágua endureceu as leis depois dos protestos de 2018 contra o governo do presidente Daniel Ortega, que, em três meses de bloqueios de ruas e confrontos entre opositores e governistas, deixaram mais de 300 mortos, segundo a ONU. O governo Ortega, que considerou os protestos uma tentativa de golpe de Estado promovida por Washington, afirmou que as manifestações foram financiadas por ONGs.

O fechamento dessas associações ocorre em um marco legal rígido para as ONGs no país. O governo Ortega fechou cerca de 3.500 delas desde 2018.

O Ministério do Interior também aprovou o fechamento de outras oito organizações, a pedido dos seus membros, que alegaram falta de recursos para seus projetos, segundo outra publicação no La Gaceta.

bur-fj/nn/lb/mvv

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias