NFL é a liga mais rica do mundo e também a que menos joga

Os fãs do futebol americano tem de setembro a fevereiro para acompanhar os jogos de seu time preferido, afinal são apenas 16 jogos na temporada regular, seguidos pelos playoffs que levam ao Super Bowl. Mas a menor exposição não impede a NFL de ser a liga mais rica dos Estados Unidos.

Com seis parceiros principais, a NFL recebe US$ 8,2 bilhões (R$ 34,4 bilhões) pelos direitos de transmissão, que são repassados igualmente aos 32 times participantes do campeonato. São US$ 255 milhões (R$ 1 bilhão) por ano só de TV. Para se ter uma ideia, o contrato Campeonato Inglês, atualmente o melhor do mundo no futebol, é negociado por US$ 3,85 bilhões (R$ 16,15 bilhões).

O Dallas Cowboys, visto em média por 91.619 espectadores – a média de público da NFL é de 67.619 torcedores – em seus jogos, é apontado como a marca mais valiosa com impressionantes US$ 4 bilhões (R$ 16,78 bilhões).

Tanto interesse pelos atletas, jogos, equipes leva um comercial de 30 segundos a custar durante o Super Bowl até US$ 5,25 milhões (R$ 22,02 bilhões).

Esse montante poderia ser ainda maior se o calendário da NFL fosse mais prolongado, a exemplo do que ocorre com a NBA (basquete) ou a NHL (hóquei no gelo), ligas nas quais as equipes atuam 82 vezes só na temporada regular. Isso para não falar dos inigualáveis jogadores de beisebol, que atuam 162 jogos na MLB.