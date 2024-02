NFL confirma jogo do Philadelphia Eagles na Neo Química Arena em setembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/02/2024 - 22:38 Para compartilhar:

A NFL desembarcará no Brasil pela primeira vez no dia 6 de setembro de 2024. O palco já estava escolhido há meses, a Neo Química Arena, estádio do Corinthians. Agora, a liga de futebol americano confirmou que uma das equipes participantes do jogo será o Philadelphia Eagles.

O jogo entre os Eagles e um adversário ainda não definido fará parte da semana de estreia da temporada regular da NFL. No próximo domingo, será realizado o Super Bowl, jogo que decide o campeão da temporada. Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers se enfrentam em Las Vegas, às 20h30 (de Brasília).

“O Philadelphia Eagles está honrado por ser selecionado para o primeiro jogo da NFL na América do Sul. Como o crescimento global do nosso esporte é uma prioridade para nossa liga, abraçamos a oportunidade de aumentar nossa base de fãs ao redor do mundo e levar a identidade dos Eagles aos 38 milhões de fãs do esporte no Brasil. Como uma das nações com maior diversidade cultural do mundo, o Brasil é um verdadeiro caldeirão internacional e queremos experimentar seu ambiente caloroso, vibrante e acolhedor neste ano”, afirmou Jefferey Lurie, presidente e CEO dos Eagles.

Nas redes sociais, o Corinthians também se manifestou. “O Corinthians e a Neo Química Arena estão felizes em receber, em 6 de setembro de 2024, o time de Pensilvânia para esse histórico jogo internacional da NFL, o primeiro no Hemisfério Sul”.

Uma das equipes que também anseia vir ao Brasil é o Miami Dolphins. A franquia é tratada como uma das prioritárias para a estreia da NFL no País. Nos próximos dias, o adversário do Eagles deve ser anunciado oficialmente. Esta também será a primeira vez que a NFL faz um jogo de estreia em uma noite de sexta-feira em mais de 50 anos.

A NFL tem explorado mercados europeus, levando partidas oficiais nos últimos anos para outros países. Em outubro de 2023, foram realizados jogos em Londres, no estádio do Tottenham e em Wembley, por exemplo. No mês seguinte, Chiefs e Dolphins se enfrentaram em Frankfurt, na Alemanha. A cidade alemã também abrigou o duelo entre New England Patriots e Indianapolis Colts.

Uma prova de que o Brasil consome o futebol americano se dá pelo fato de que a conta da NFL Brasil foi a primeira entre todas do cenário internacional da liga a alcançar a marca de 1 milhão de seguidores. De acordo com dados do Ibope Recupom, da última pesquisa divulgada em fevereiro de 2023, o Brasil tem 35,4 milhões de fãs de futebol americano. Há dez anos, esse número era de 3 milhões. A NFL considera um aumento no último ano e estima 38 milhões de torcedores.

