NFL aprova venda recorde dos Commanders por US$ 6 bilhões

A liga de futebol americano (NFL) aprovou nesta quinta-feira (20) a venda do Washington Commanders a um grupo de investidores por um valor recorde de mais de US$ 6 bilhões, informaram a NFL e a imprensa americana.

A operação, que havia sido acordada de maneira preliminar em abril, dá por encerrada a era do polêmico Dan Snyder como proprietário da franquia.

“As equipes da NFL aprovaram hoje por unanimidade a venda do Washington Commanders a Josh Harris e seus sócios em uma reunião especial da liga realizada em Minneapolis”, informou a NFL em um comunicado.

Josh Harris, que também é um dos donos do Philadelphia 76ers, da liga de basquete americana (NBA), e acionista do clube de futebol Crystal Palace, da Premier League inglesa, encabeça o grupo de investimento que adquiriu os Commanders. A lenda do basquete Earving ‘Magic’ Johnson, que possui participações em outras franquias esportivas como o Los Angeles FC, atual campeão da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos, também é um dos investidores do grupo.

A emissora ESPN informou que o valor da compra dos Commanders chega a US$ 6,05 bilhões (R$ 29 bilhões, na cotação atual), um recorde para uma franquia esportiva americana.

Snyder era o proprietário desde 1999 desta franquia de futebol americano, antes conhecida como Washington Redskins e depois Washington Football Team, mas liderava uma criticada gestão que foi alvo de várias investigações.

Em 2021, a NFl multou a franquia em US$ 10 milhões (R$ 50,6 milhões, na cotação da época) devido a uma série de casos de assédio sexual e intimidação de funcionárias dentro da organização.

Em dezembro, um relatório do Congresso americano indicou que Snyder “permitiu e participou” da cultura tóxica que reinava na franquia.

