Neymar xinga Diogo Defante nas redes sociais após humorista debochar da ‘PEC das praias’

Neymar Jr. não cansa de ter seu nome envolvido em polêmica! Após repercussão de troca de farpas com a atriz Luana Piovani por conta da ‘PEC das praias’ nos últimos dias, foi a vez do jogador rebater críticas do humorista Diogo Defante sobre o mesmo assunto, nesta sexta-feira, 31.

Defante fez uma publicação debochando da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de privatização das praias.

O nome de Neymar passou a ser associado à PEC após um acordo do jogador com a incorporadora Due, que pretende construir o ‘Caribe Brasileiro’ no Nordeste.

Logo, o atleta respondeu, insatisfeito com o posicionamento do ex-colega.

“Privatiza a cabeça do meu pa*”, declarou o humorista no ‘X’, o antigo twitter.

Neymar usou os Stories do Instagram para responder, revelando que o humorista já visitou sua casa, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

“Cuidado pra quem você abre a porta da sua casa, esse cidadão aí pediu pra amigos pra me conhecer. Como era fã e achava super gente boa, pedi pra que levasse ele em casa. Foi super bem recebido, assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade com a minha família e amigos e quase todo programa me liga pra ganhar ibope… FANFARRÃO, OTÁRIO!”, disparou Neymar.

