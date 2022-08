Neymar x Mbappé: ex-PSG, Thiago Silva sai em defesa do brasileiro

Parceria Lance & IstoÉ 17/08/2022 - 16:06 Compartilhe

A polêmica envolvendo Neymar e Mbappé no Paris Saint-Germain segue gerando debates no mundo do futebol. O zagueiro Thiago Silva, atualmente no Chelsea e ex-PSG, saiu em defesa do camisa 10 brasileiro ao rebater a opinião do ex-jogador e comentarista Walter Casagrande.



– A falta de profissionalismo do Neymar deve ser insuportável para um campeão do mundo e melhor jovem da Copa da Rússia em 2018. O PSG ofereceu o brasileiro até para Marte, mas ninguém quis bancar um cara egocêntrico e que não joga para o time – declarou Casagrande em sua coluna no portal “UOL Esporte”.

A opinião do ex-comentarista do Grupo Globo repercutiu e Thiago Silva saiu em defesa do companheiro de Seleção Brasileira. O zagueiro chegou a sugerir que Neymar poderia ter “feito algo contra” Casagrande.

– Neymar, o que você fez contra esse rapaz aí? Não é possível, gente – comentou Thiago Silva em postagem em rede social.

TENSÃO NO PSG

​A postura de Mbappé no jogo do PSG contra o Montpellier, válido pelo Campeonato Francês, de abdicar de uma jogada gerou uma repercussão negativa.

De acordo com jornais franceses, Neymar e Mbappé teriam discutido no vestiário. Contudo, uma reunião que envolveu o diretor de futebol Luís Castro teria acalmado os ânimos.

Porém, o assunto segue gerando debates.