Neymar volta ao Brasil e promove festa de ‘Halloween’ com presença de ex-affair

De volta ao Brasil no fim semana, o camisa 10 do PSG decidiu fazer uma grande festa de Halloween no Guarujá, no litoral paulista, mais precisamente no último domingo.

Como sempre, as festas de Neymar são cheias de pessoas famosas. Desta vez não foi diferente e o “Neylloween” contou inclusive com o ex-affair do jogador, Hemilly Bellon, a qual o jogador ficou na final da Copa América, em julho deste ano.

Apesar da ex-affair ter sido convidada, Neymar retornou ao Brasil acompanhado dos “parças” e de Bruna Biancardi, com quem está ficando atualmente. Ela inclusive estava com o jogador em Paris.

Saiba mais