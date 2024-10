Neymar volta a entrar em campo pelo Al-Hilal após um ano afastado

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/10/2024 - 18:11 Para compartilhar:

O atacante brasileiro Neymar voltou a entrar em campo nesta segunda-feira (21), depois de mais de um ano afastado dos gramados, na vitória de sua equipe, o Al-Hilal da Arábia Saudita, sobre o Al-Ain dos Emirados Árabes Unidos por 5 a 4, pela Liga dos Campeões da Ásia.

O ex-jogador de Santos, Barcelona e Paris Saint-Germain, de 32 anos, não jogava desde que rompeu o menisco e o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em outubro do ano passado, em derrota da Seleção Brasileira para o Uruguai (2 a 0) pelas Eliminatórias, em Montevidéu.

Neymar, que passou por cirurgia e um longo período de recuperação, foi relacionado pela primeira vez para um jogo do Al-Hilal desde que sofreu a lesão e entrou em campo no segundo tempo contra o Al-Ain.

“Quando coloquei Neymar o placar era 5 a 3, tínhamos dois gols de vantagem, havia espaços. Mas o cartão vermelho [recebido por Al Bulayhi] veio logo depois da alteração, o que nos tirou um atacante porque Mitrovic teve que sair (89′), por isso tínhamos menos potência ofensiva”, explicou o técnico do Al-Hilal, o português Jorge Jesus.

A partida contra o Al-Ain foi movimentada e teve muitos gols. O Al-Hilal abriu o placar aos 26 minutos, quando o lateral-esquerdo brasileiro Renan Lodi acertou um chute rasteiro para superar o goleiro Khalid Eisa, mas o Al-Ain empatou ainda no primeiro tempo com o marroquino Soufiane Rahimi (39′).

Antes do intervalo, o Hilal ainda teve tempo de marcar duas vezes, com Sergej Milinkovic-Savic (45’+2) e Salem Al-Dawsari (45’+5), para ir aos vestiários com boa vantagem.

Jogando em casa, o Al-Ain diminuiu na segunda etapa com Mateo Sanabria (63′), mas, logo em seguida, Al Dawsari fez seu segundo no jogo para devolver a diferença de dois gols ao time saudita (65′).

Minutos depois, Rahimi marcou mais uma vez para dar esperanças aos donos da casa (67′), até que Al Dawsari completou seu hat-trick fazendo o quinto do Al-Hilal (75′), antes de dar lugar a Neymar (77′).

O Al-Hilal ficou com dez jogadores em campo após a expulsão do zagueiro Ali Al Bulaihi por um toque de mão intencional, que originou o pênalti convertido por Rahimi nos acréscimos (90’+6).

Neymar teve pouco tempo para realmente causar impacto no jogo, mas quase marcou depois de receber na área e bater cruzado de esquerda, para boa defesa do goleiro (87′).

O Al-Hilal lidera o grupo Oeste da Champions da Ásia com três vitórias em três jogos, enquanto o Al-Ain conta com apenas um ponto até aqui na competição.

