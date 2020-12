Neymar vira alvo de memes após ficar fora do top 3 da Fifa: ‘Virei gamer’

A divulgação da Fifa dos três nomes que vão concorrer ao prêmio de melhor jogador do mundo não agradou ao craque Neymar. Além dele, os fãs do camisa 10 do PSG fizeram questão de expressar a decepção com a lista da entidade máxima do futebol.

Presentes há anos no top 3, Cristiano Ronaldo e Messi não ficaram de fora mais uma vez. A novidade foi o polonês Lewandowiski, destaque do Bayern de Munique na última temporada.

Em seu perfil no Twitter, Neymar sugeriu a troca de esportes, ironizando a lista da Fifa. Com isso, os memes com as outras modalidades praticadas pelo jogador foram um prato cheio para as brincadeiras.

Confira a repercussão nas redes:

Ja que no 🎾 não deu certo, partiu 🏀 — Neymar Jr (@neymarjr) December 11, 2020

NEYMAR IS THE BEST



FUCK FIFA pic.twitter.com/7AKZDUeXkX — ✈ Piloto de Boeing 25•45 🤙🏽⚽ (@evlopess87) December 11, 2020

chama pra 5 minutinhos sem perder a amizade valendo a vaga no top 3 do the best pic.twitter.com/dPNM3Qkovn — PL DA DEPRESSÃO (@pldadepressao_) December 11, 2020

chama no boxe pai pic.twitter.com/7VmBt8haFJ — PL DA DEPRESSÃO (@pldadepressao_) December 11, 2020

Mesmo depois que pararem de jogar Cristiano Ronaldo e Messi estarão no top 3 do The Best. — Olé do Brasil (@Oledobrasil) December 11, 2020

como o Neymar é // como a FIFA ver pic.twitter.com/P9KWwrKxMK — VAI TOMAR NO CU FIFA (@lariissasccp) December 11, 2020

Veja também